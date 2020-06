DFB stellt Verfahren wegen Corona-Pandemie ein : Hopp-Schmähungen bleiben unbestraft

Frankfurt Die Beleidigungen gegen Dietmar Hopp haben für die jeweiligen Vereine keine Konsequenzen. Der DFB hat wegen der Corona-Krise alle laufenden Verfahren aus dem Jahr 2020 gegen Vereine aus den ersten drei Ligen eingestellt.

Am Freitag hatte der Verband mitgeteilt, dass alle noch anhängigen Verfahren aus dem Jahr 2020 gegen Vereine aus der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga eingestellt werden, die bislang noch nicht rechtskräftig abgeschlossen wurden. Im Frühjahr war Hopp in einigen Spielen von Anhängern durch Transparente und Banner beleidigt worden.

Am 21. Februar widerrief das DFB-Sportgericht die am 2. November 2018 gegen den BVB ausgesprochene Bewährungsstrafe, weil Dortmunder Fans im Auswärtsspiel am 20. Dezember 2019 gegen die Kraichgauer mit Schmähungen gegen TSG-Mäzen Dietmar Hopp erneut auffällig geworden waren. Die Borussia muss deshalb in den kommenden zwei Spielzeiten in Auswärtsspielen bei der TSG auf seine Fans verzichten.