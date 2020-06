Verschiedene Aktionen : Bundesligisten positionieren sich klar im Kampf gegen Rassismus

Köln Die Bundesligisten sendeten am 30. Spieltag ein eindeutiges Zeichen gegen Rassismus. Die Teams nutzten die große Bühne, um sich klar gegen Fremdenhass zu positionieren. Auch in den sozialen Netzwerken waren die politischen Aussagen das bestimmende Thema.

Die Spieler von Borussia Dortmund und Hertha BSC gingen schon vor dem Anpfiff gemeinsam in die Knie, der Mainzer Pierre Kunde Malong sendete ein Zeichen beim Torjubel und die Stars von Bayern München trugen ihr Statement auf der Brust: "Rot gegen Rassismus" und "#blacklivesmatter", war auf den Aufwärmshirts zu lesen. Am 30. Spieltag der Bundesliga ging es längst nicht nur um Tore, Punkte und Siege - nein, die Teams nutzten die große Bühne, um sich nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd klar gegen Rassismus und Fremdenhass zu positionieren.

Neuers Teamkollege Serge Gnabry lief mit einer schwarzen Binde mit der Aufschrift "BLACK LIVES MATTER" auf, Düsseldorfs Alfredo Morales sank bei seiner Einwechslung in die Knie, und die Dortmunder Profis trugen beim Aufwärmen Shirts mit klaren politischen Statements. "Wir verurteilen Rassismus jeglicher Art", hatte BVB-Torhüter Roman Bürki bereits unter der Woche bei Instagram geschrieben und für eine "offene und tolerante, eine bessere Welt" geworben.

Knien am Mittelkreis

Knien am Mittelkreis : BVB- und Hertha-Profis setzen Zeichen gegen Rassismus

"Das ist eine Haltung und das sind Werte, die wir haben. In den letzten Tagen hast du viele Spieler und Verantwortliche gesehen, die sich dazu geäußert haben. Da gibt es für mich keine andere Haltung", sagte der Mainzer Sportvorstand Rouven Schröder über Kunde Malong, der seinen Treffer zum 2:0 bei Eintracht Frankfurt per Kniefall bejubelt hatte. Auch FSV-Trainer Achim Beierlorzer unterstütze die Aktion seines Offensivspielers. „Es geht um menschliches Verhalten und darum, menschlich zu sein. Daher finde ich es in Ordnung, solch ein Statement zu setzen“, sagte Beierlorzer.