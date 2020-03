Kolumne „Anstoß“ : Und sie haben doch ein soziales Gewissen

Meinung Düsseldorf In der großen Krise gibt es viele warme Worte, aber auch Aufsehen erregende Taten - zum Beispiel die Spenden von Goretzka, Kimmich, Messi und Ronaldo.

Die Großverdiener können es sich also erlauben, auch mal großzügig zu sein. Niemand aber hat sie dazu verpflichtet. Es war allein das soziale Gewissen, das die Fußballstars veranlasst hat, in der Corona-Krise namhafte Summen zu spenden. Die Bayern-Profis Goretzka und Kimmich stellten eine Million Euro für ihre Aktion „We kick Corona“ zur Verfügung, flugs traten die Kollegen Mats Hummels (Borussia Dortmund), Leroy Sané (Manchester City), Julian Draxler (Paris St. Germain) und Jonas Hector mit nicht genannten Beträgen bei.

Messi überwies je 500.000 Euro an eine spanische und argentinische Organisation, Ronaldo spendete einem Krankenhaus eine ganze Notfallabteilung. Und alle beteuern mehr oder weniger wortreich ihre soziale Verantwortung. Bei der Formulierung helfen gewiss die Berater. Das ist in zweierlei Hinsicht prima: Erstens geht es um eine gute Sache, zweitens tun die Berater damit mal etwas Sinnvolles.

Goretzka und Kimmich beweisen in einer schweren gesellschaftlichen Krise, dass sie über den goldenen Zaun schauen, der den Fußballzirkus umgibt. Das ist eine sehr erfreuliche Feststellung. Und das passt zum Bild, das sie bislang in ihrer Karriere abgegeben haben.

Beide gelten nicht als stromlinienförmige Sprechblasen-Produzenten. Das hebt sie bereits im fußballerischen Alltag von zahlreichen anderen in vielen Waschvorgängen der früh begonnenen Laufbahn weichgespülten Wegbegleitern ab.

Nun geht es um weit mehr als eine selbstbewusste und beredte Einschätzung von Spielgeschehen und eigenen Leistungen auf dem Sportplatz, um mehr als einen Vortrag zur Weiterentwicklung des Fußballs im Kleinen wie im Großen, um mehr als eine Stellenbeschreibung der Bayern in Europa oder der Bundesliga. All das liefern Goretzka und Kimmich zuverlässig. Es geht um die Gesellschaft, und es geht um die Rolle privilegierter Sportler in der Gesellschaft.