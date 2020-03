Corona-Pause : DFL hofft auf Bundesliga-Fortsetzung ab Mitte Mai

Berlin Am Dienstag hat das DFL-Präsidium empfohlen, die Corona-Pause in der Bundesliga bis zum 30. April auszuweiten. Jetzt gibt es erstmals Neuigkeiten, wann es danach weitergehen soll.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hofft offenbar, ab Mitte Mai den Spielbetrieb in der Bundesliga fortsetzen zu können. Dies berichtete die Bild-Zeitung am Mittwoch (kostenpflichtig). Aktuell ist die Liga wegen der Coronakrise unterbrochen, am Dienstag hatte das DFL-Präsidium empfohlen, die ursprünglich bis zum 2. April geltende Pause bis mindestens zum 30. April auszuweiten. Dem müssen nun noch die 36 Profiklubs am 31. März auf der Mitgliederversammlung zustimmen.