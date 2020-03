Auslaufende Verträge in der Bundesliga : Abschied ohne Applaus

Auslaufende Verträge in der Bundesliga

Mario Götze fasst sich an den Kopf. Foto: dpa/Bernd Thissen

München Der Vertrag jedes fünften Bundesliga-Profis läuft am 30. Juni aus. Durch die Corona-Krise droht deshalb Mario Götze, Oscar Wendt und Co. ein Abschied vor leeren Rängen. Eine Übersicht, welche Fußballer und Klubs noch betroffen sind.

Die FIFA diskutiert aktuell mögliche Änderungen am Transfersystem, laut dem renommierten Arbeitsrechtler Johan-Michel Menke muss der Weltverband "so schnell wie möglich handeln". Der Grund: Wenn die Ligen ihre Saison verlängern, könnten viele Spieler arbeitsrechtlich mitten in der (ausgedehnten) Spielzeit schon weg sein, weil ihre Verträge ab dem 1. Juli nicht mehr gelten.