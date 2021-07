„Lieber kleine Brötchen backen“ : Youngster Rocco Reitz hält sich mit Ansagen zurück

Harsewinkel Rocco Reitz war in der vergangenen Saison Borussias Shootingstar. Aufgrund einer Corona-Infektion ist er unter Adi Hütter verspätet ins Training eingestiegen. Nicht nur deshalb spricht Reitz mit viel Demut über seine Ziele und sein Vorhaben in den nächsten Monaten.

Bereits seit einem Jahr gehört er zum Kader der Borussia-Profis, hat in der vergangenen Saison sein Bundesligadebüt gegen Mainz 05 (3:2) gegeben und im April sein zweites Pflichtspiel gegen Eintracht Frankfurt (4:0) absolviert. Zwischenzeitlich, das gibt Reitz zu, hatte er auf mehr Einsätze gehofft. „Da haben auch zwei, drei kleine Verletzungen von mir reingespielt und am Ende vielleicht auch die fehlende Erfahrung“, sagt Reitz.

Für ihn ist es das zweite Trainingslager. Die Zeit in Harsewinkel hat ihn vor einem Jahr ganz plötzlich zum Shootingstar der Vorbereitung gemacht. So glänzte er unter anderem mit einem Sahnepass über den halben Platz hinweg auf Torschütze Stefan Lainer beim 2:0-Sieg gegen den SC Paderborn. Marco Rose zeigte sich angetan und belohnte ihn zwei Monate später gegen Mainz.

„Wenn wir es realistisch sehen, glaube ich schon, dass es eher über die zweite Mannschaft wieder in Richtung Profis geht“, so Reitz, der seine Worte bedacht, aber auch mit einer gewissen Nervosität ausspricht, die für einen jungen Fußballer nicht ungewöhnlich ist. Beobachter merken: Da sitzt noch kein abgekochter Vollprofi, sondern jemand, der demütig nach vorne blickt. „Ich habe erst ein paar Mal mit der Mannschaft trainiert. Es ist gut, am Anfang eher kleinere Brötchen zu backen. Ich schaue mir jetzt erst mal an, wie alles läuft“, so Reitz. „Danach setze ich mir vielleicht neue Ziele. Ich komme lieber von unten, statt große Töne zu spucken.“