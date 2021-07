Borussias Aufgalopp an der Klosterpforte : Erster EM-Fahrer wieder am Ball, Lang ist abgereist

Harsewinkel Einen Tag nach dem Testspiel in Paderborn haben die Borussen die erste Einheit im Trainingslager absolviert. Während dabei die Regeneration im Mittelpunkt stand, konnte Trainer Adi Hütter den ersten EM-Rückkehrer begrüßen. Michael Lang ist nicht mehr dabei.

Bei blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein sind die Borussen am Sonntagmorgen offiziell ins Trainingslager gestartet. Unterteilt war die Mannschaft bei der ersten Einheit an der Klosterpforte in drei Gruppen: die Torhüter, die Startelf-Akteure aus dem Testspiel gegen Paderborn und die zahlreichen jungen Talente, die bei der 1:3-Niederlage am Vortag nicht so lange zum Einsatz kamen.

Für sie stand am Sonntag unter anderem ein längeres Trainingsspiel auf dem Plan, an dem auch Laszlo Bénes teilnahm. Der Slowake, der bei der Europameisterschaft mit seinem Team in der Vorrunde ausgeschieden war, konnte sich so das erste Mal seinem neuen Trainer Adi Hütter zeigen. Gemeinsam mit Andreas Poulsen war er beim Sieben-gegen-Sieben der erfahrenste Spieler, ansonsten bestand die Gruppe aus Talenten mit 17- bis 20-Jährigen.

Während bei ihnen das Spiel mit dem Ball überwog, durften es Kapitän Lars Stindl, Christoph Kramer, Patrick Kramer und die anderen, die gegen Paderborn circa eine Stunde gespielt hatten, ruhiger angehen lassen. Nach einigen Laufrunden war der Trainingstag für sie beendet. Ramy Bensebaini strampelte sich seine Müdigkeit auf dem Fahrrad von den Beinen. Joe Scally, der als einziger Borusse gegen Paderborn 90 Minuten zum Einsatz kam, trainierte individuell. Die drei Torhüter Tobias Sippel, Jonas Kersken und Jan Olschowsky waren mit Torwarttrainer Fabian Otte zugange.

Auch Max Eberl ließ sich am Trainingsplatz blicken. Der Gladbach-Manager startete sportlich ins Trainingslager und joggte in Trainingskleidung um den Platz, nachdem er zuvor – wie das in diesen Tagen so üblich ist – telefonierend das Geschehen auf dem Rasen beobachtet hatte, womöglich auch, um die Zukunft von Michael Lang zu klären. Der Schweizer hat das Trainingscamp der Borussen am Sonntag gemeinsam mit Chefscout Steffen Korell verlassen. Beim Rechtsverteidiger könnte ein Wechsel, vielleicht zu seinem Ex-Klub, dem FC Basel, bevorstehen.