Diskussionen um Coach Flick : FCB-Präsident Hainer sieht Bayern als „Opfer“ in der Bundestrainerfrage

München Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern, geht fest davon aus, dass Coach Hansi Flick seinen Vertrag in München erfüllt und nicht neuer Bundestrainer wird. Zu den Diskussionen um Flick sagt er: „Wir sind eher Opfer.“

Club-Präsident Herbert Hainer sieht die Verwicklung des FC Bayern und von Trainer Hansi Flick in die Nachfolgediskussion um Bundestrainer Joachim Löw kritisch. „Wir sind eher Opfer. Es wird über unseren Trainer diskutiert, weil im DFB eine Stelle frei wird“, sagte Hainer (66) am Sonntag in der Sendung „Sky90“ des Pay-TV-Senders. „Und wir sollen uns permanent dazu äußern.“

Dabei sind die Sorgen nach dem mageren 1:1 (0:0) der Münchner Notelf gegen Union Berlin und angesichts zahlreicher Ausfälle vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Königsklasse am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) bei PSG so schon groß genug. Manuel Neuer wünscht sich deshalb vor dem zweiten Duell, in dem die Münchner nach dem 2:3 zu Hause gehörig unter Druck stehen, sehnlichst "ein bisschen mehr Ruhe".