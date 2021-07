Tolisso positiv : Weiterer Corona-Fall beim FC Bayern

München Der Rekordmeister muss den nächsten vorläufigen Ausfall hinnehmen. Der Franzose Corentin Tolisso muss nach einem positiven Corona-Test in Quarantäne. Er befindet sich derzeit in Frankreich.

Bayern München beklagt seinen ersten Corona-Fall in der neuen Saison. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Dienstag mitteilte, wurde der Weltmeister Corentin Tolisso positiv getestet. Der 26-Jährige befindet sich nach Angaben des Klubs in seiner Heimat Frankreich in häuslicher Isolation.