Flick vs. Salihamidzic : Lothar Matthäus hält Bayern-Konflikt für „nicht mehr zu kitten“

München Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hat sich zum Machtkampf beim FC Bayern München geäußert. Ginge es nach ihm, sollten sich die Münchner nach der Saison von Sportvorstand Hasan Salihamidzic trennen, um Trainer Hansi Flick zu halten.

„Um die Größe des Feuers einschätzen zu können, braucht man nicht jeden Tag an der Säbener Straße oder Mitarbeiter des Vereins zu sein. Allein die Körpersprache der Beteiligten verrät das Ausmaß, wenn sie rund um die Spiele in der Bundesliga oder Champions League zum Interview gebeten werden und über die Zukunft von Flick sprechen sollen“, schrieb Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg am Samstag in einer Kolumne bei „t-online.de“. Indem die Beteiligten nichts sagten, würden sie doch alles sagen: „Und sie lassen Spekulationen zu, die auf Dauer am schlimmsten sind. Der Machtkampf spitzt sich zu.“ Flick sei der beste Trainer für die Bayern und habe sie zu dem gemacht, was sie jetzt seien. Aber, „so wie es derzeit läuft, vergrault Bayern Flick“, sagte der frühere Bayern-Profi Effenberg.