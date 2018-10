Bayer Leverkusens Kapitän Lars Bender kritisiert seine Mitspieler

Leverkusen Nach dem glücklichen 2:2 gegen Hannover war Lars Bender einer der wenigen Spieler, der sich kritischen Fragen stellte. Der 29-Jährige sagt der Werkself ein „schwieriges Jahr“ voraus und nimmt einmal mehr seine Teamkollegen in die Pflicht.

Auf die Frage, was der Werkself im Moment fehle, nannte der Torschütze zum 1:1 vor allem: „Überzeugung“. Er wolle das aber nicht mit Mentalität oder Einstellung verwechselt wissen, betonte er. Es sei gerade in der derzeitigen Situation wichtig, „bei jedem Zweikampf, Torschuss, Pass und Dribbling mit einhundertprozentiger Überzeugung reinzugehen“. Jeder müsse jetzt Verantwortung übernehmen, sich hinterfragen und hart an sich arbeiten. „Es geht nicht nur darum, sein eigenes Tor verteidigen, sondern auch in der Offensive die richtigen Entscheidungen treffen.“