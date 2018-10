Bayer 04 Leverkusen: Leon Bailey verweigert erstes Länderspiel für Jamaika

Leverkusen Außer Spesen nichts gewesen: Leon Bailey kehrt unverrichteter Dinge von seiner Länderspielreise nach Jamaika zurück. Im November will er einen neuen Anlauf wagen.

Sieben Zeitzonen und rund 16.000 Kilometer wird Leon Bailey hinter sich haben, wenn er irgendwann am Mittwoch wieder in Leverkusen ankommt. Der 21-Jährige wollte eigentlich am Sonntag mit Jamaikas Nationalmannschaft sein erstes Länderspiel absolvieren, doch es kam anders.