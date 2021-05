EM-Qualifikation : TSV-Spieler trumpft gegen Frankreich auf

Dormagen In der EM-Qualifikation traf Carlos Iliopoulos mit Griechenland unter der Woche auf Frankreich und Serbien. Gegen die Franzosen avancierte er zum besten Torschützen seines Teams.

Weil wegen der abgestürzten Beleuchtungseinheit während des Spiels in der 2. Handball-Bundesliga gegen den TuS Ferndorf das TSV-Bayer-Sportcenter seit vorvergangenem Donnerstag für den Spiel- und Trainingsbetrieb gesperrt ist, war Carlos Iliopoulos unter der Woche der einzige Dormagener Spieler, der sich ernsthaft mit Handball befasste. Er ist nämlich mit der griechischen Nationalmannschaft in Sachen EM-Qualifikation unterwegs. Die beiden Heimpartien gegen Frankreich am Dienstag (31:40) und gegen Serbien am Donnerstag (25:27) gingen verloren, am Sonntag steht noch das Rückspiel in Frankreich an.