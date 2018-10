Bayer Leverkusen: Rudi Völler schließt Trainerdiskussion um Heiko Herrlich aus

Nach mutlosem Bayer-Auftritt in Freiburg

Freiburg Das 0:0 von Bayer Leverkusen in Freiburg ist weder Fisch noch Fleisch für die Werkself. Rudi Völler fühlt sich in seinem Zuspruch für Trainer Heiko Herrlich dennoch bestätigt. Er setzt nun auf die Länderspielpause.

Luca Waldschmidt fehlten wenige Zentimeter und er hätte seinen SC Freiburg zum Sieg gegen Leverkusen geschossen. Es lief die 90. Minute, als der Stürmer des SCF den Ball an den Pfosten setzte. Hätte der deutsche U21-Nationalspieler nur etwas genauer gezielt, wäre es wohl die Entscheidung in einer ansonsten chancenarmen Partie gewesen. Am Ende blieb es beim 0:0. Und die Werkself durfte aufatmen.