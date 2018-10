Julian Brandt ist einer der Hoffnungsträger der Nationalmannschaft

Krise der Nationalmannschaft : Bayers Brandt kann beim DFB nur gewinnen

Die Forderungen, dass Bundestrainer Joachim Löw jungen Nationalspielern wie Julian Brandt (rechts) mehr Spielzeit gewährt, werden immer lauter. Foto: imago/Schüler/Marc Schueler

Leverkusen Debakel, Pleite, Fiasko – Die Schlagzeilen sind nach der 0:3-Niederlage der Nationalmannschaft gegen die Niederlande verheerend. Einen Gewinner gibt es aber doch: Bayer Leverkusens Julian Brandt.

Als sich Julian Brandt nach etwas mehr als einer Stunde für seine Einwechslung bereit machte, dachten viele Zuschauer vor dem TV-Bildschirmen vermutlich: „endlich!“ Der Profi der Werkself ersetzte den in der zweiten Halbzeit gegen die Niederlande völlig ineffektiven Schalker Angreifer Mark Uth und sorgte sogleich für eine Belebung im Angriffsspiel. Seit seinen aufsehenerregenden Kurzeinsätzen bei der ansonsten miserablen WM in Russland gilt Brandt als Teil der „jungen Wilden“, die für eine verheißungsvolle Zukunft des deutschen Fußballs stehen.

Freilich zeigte der 22-Jährige in den folgenden etwa 25 Minuten, in denen aus einem 0:1 ein 0:3 aus Sicht des DFB wurde, keine überragende Leistung, doch es reichten an diesem für Fußballdeutschland zutiefst erschütternden Abend in Amsterdam ein paar gute Aktionen, um Hoffnung zu schüren – und den Glauben an die jungen Spieler im Kader von Bundestrainer Joachim Löw. Derzeit können sie eigentlich nur gewinnen.

Ein erzwungener Eckball hier, ein halber Torschuss da – als Fan und Beobachter der deutschen Nationalmannschaft ist man derzeit bemerkenswert einfach zu begeistern. Das liegt vor allem daran, dass die etablierten Kräfte, die in den vergangenen Jahren die DFB-Auswahl prägten, durchweg enttäuschen. Noch zögert Löw, verstärkt auf die Spieler zu setzen, die 2017 den Confed-Cup gewannen. Doch mit jedem weiteren schlechten Spiel wächst der Druck, dem Nachwuchs die Chance zu geben, sich in einer Partie von Anfang an zu beweisen. Die große Mehrheit der Kommentatoren und Experten sieht es inzwischen ähnlich. Julian Brandt ist einer der Spieler, die bei entsprechenden Leistungen davon profitieren könnten.

Das gilt auch für Jonathan Tah, der zunächst die deutsche U21 am Freitagabend als Kapitän zum 2:1-Sieg gegen Norwegen und somit zur Europameisterschafts-Endrunde im kommenden Jahr in Italien und San Marino geführt hat. Er wurde von Bundestrainer Joachim Löw am Samstag in die A-Nationalmannschaft für das Spiel der Nations League am Dienstag in Frankreich nachnominiert. Wer gesehen hat, wie sich Jérôme Boateng in den Schlussminuten gegen die Niederlande über den Platz geschleppt hat, und wie halbherzig Mats Hummels vor den beiden Gegentoren kurz vor dem Schlusspfiff verteidigte, hatte automatisch Tah als Alternative im Sinn – zumal Positionskollege Antonio Rüdiger einer der sieben Profis ist, die verletzt absagen mussten.