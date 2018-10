Bayer 04 Leverkusen: Bundestrainer Joachim Löw nominiert JonathanTah für Frankreich-Spiel nach

Amsterdam Nachdem er die U21 am Freitagabend als Kapitän zum Sieg gegen Norwegen geführt hat, reist Jonathan Tah nun zur A-Nationalmannschaft. Gegen die Niederlande kommt er aber noch nicht zum Einsatz.

Nach der erfolgreichen EM-Qualifikation der U21-Nationalmannschaft hat Bundestrainer Joachim Löw den Leverkusener Verteidiger Jonathan Tah für die A-Nationalmannschaft nachnominiert. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Samstagmittag mitteilte, wird der 22-Jährige bereits beim Nations-League-Spiel am Abend in den Niederlanden (20.45 Uhr/ZDF) bei der Mannschaft sein, allerdings erst am Dienstag in Paris gegen Weltmeister Frankreich (20.45 Uhr/ARD) im Kader stehen.