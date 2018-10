Julian Baumgartlinger arbeit sich nach seinem Innenbandriss heran

Julian Baumgartlinger (rechts) arbeitet sich nach seinem Innenbandriss Stück für Stück an die Mannschaft heran. Ende Oktober wird er wohl wieder in das Ligageschehen eingreifen können. Foto: dpa, mb sab

Leverkusen Knapp zwei Monate musste Bayer 04 auf die Dienste von Julian Baumgartlinger verzichten. Nun ist der Innenbandriss aus dem Pokalspiel beim 1. CfR Pforzheim verheilt und die Rückkehr ins Mannschaftstraining steht bevor.

Die Saison 2017/18 hat bislang für Julian Baumgartlinger gerade einmal 45 Minuten gedauert. In der ersten Runde des DFB Pokals beim 1. CfR Profzheim verletzte sich der Österreicher bei einem Zweikampf schwer. Die Diagnose: Innenbandriss. Das ist nun knapp zwei Monate her – eine lange Zeit, in der bei Bayer 04 viel passiert ist. Baumgartlinger war zum Zuschauen verdammt.