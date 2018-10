Leon Bailey spielt künftig für Jamaika

Leverkusen Der Angreifer von Bayer 04 steht vor seinem ersten Spiel für die A-Nationalmannschaft des Karibikstaats. Neben dem 21-Jährigen sind derzeit neun weitere Spieler der von Heiko Herrlich trainierten Werkself auf Länderspielreise.

Es ist bislang weder die Saison von Bayer 04 noch die von Leon Bailey. Der Offensivspieler der Werkself ist derzeit weit von seiner Form entfernt, die ihn in der vergangenen Spielzeit zu einem der begehrtesten Talente im europäischen Vereinsfußball hat werden lassen. Von seinen bei gegnerischen Defensiven und Trainern gefürchteten Sololäufen und Dribblings ist aktuell kaum etwas zu sehen. In neun Pflichtspielen ist dem 21-Jährigen in 2018/19 bislang erst ein Treffer gelungen – beim 1:3 am zweiten Spieltag gegen Wolfsburg. Woran das aktuelle Formtief liegt, bleibt fraglich. Geklärt scheint hingegen, für welche Nationalmannschaft der Bayer-Profi künftig aufläuft.