Fortunas Verteidiger Klarer verspricht : „Wir werden nach der Pause stärker zurückkommen“

Düsseldorf Es war ganz sicher persönlich keine schlechte Hinrunde für Christoph Klarer. Im Grunde nur als „1B“-Innenverteidiger eingeplant, wurde er doch schnell Stammspieler und kam auf 15 Liga-Einsätze. Und doch verlief nicht alles wunschgemäß. Was der 22-Jährige selbst zu allem sagt.

Doch der 22-Jährige lernte auch die Tiefen des Geschäfts kennen in seinen 17 Pflichtspielen (zweimal ging er auch im Pokal über die volle Distanz) dieser Saison. Und besonders bitter, dass ihm das gerade in den letzten beiden Partien vor der gefühlt ewig langen Pause passierte: Beide Gegentreffer beim 0:2 in Hannover gingen auf seine Kappe, und auch am 1:2 gegen Kaiserslautern hatte er seine Aktien.