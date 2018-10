Leon Bailey: Kommentar zu der Jamaika-Farce

Leverkusen Die Allüren seines Stiefvaters, der gleichzeitig auch sein Berater ist, schaden dem Standing von Leon Bailey. Der Bayer-Akteur sollte dahingehend seine Sinne schärfen. Ein Kommentar.

Der Leidtragende ist Leon Bailey, der bei Bayer 04 schon lange nicht mehr die Topleistung abruft, die ihn in der vergangenen Saison noch zum Shootingstar der Liga machten. Dennoch ist er einer der wertvollsten Profis im Kader der Werkself, was auch seinem Stiefvater bewusst ist. Der wiederum fühlt sich als Opfer einer Verschwörung und betont immer wieder den starken Zusammenhalt der Familie. Loyalität scheint dem Jamaikaner das wichtigste zu sein. Dass Bailey aus einfachsten Verhältnissen stammt und auch durch Butlers Engagement ein Name im europäischen Fußball wurde, stärkt die enge Bindung zusätzlich.

Doch die steht Baileys weiterer Karriere inzwischen im Weg. Keine Frage: Der 21-Jährige ist – im Gegensatz zu seinem Stiefbruder – mit einem Talent gesegnet, das man in der Bundesliga nur selten sieht. Viele Beobachter trauen ihm zu, ein Großer im Weltfußball zu werden. Doch dafür sind die Allüren seines Beraters schädlich. Nebenkriegsschauplätze wie in der Länderspielpause tragen neben rund 16.000 Reisekilometern für nichts sicher nicht dazu bei, dass Bailey am Samstag gegen Hannover eine Topleistung bringen kann. Auch andere Vereine dürften außerdem bemerkt haben, was sich im Hintergrund des dribbelstarken Angreifers abspielt – und das ist nicht gerade eine Werbung für eine Verpflichtung. In der Premier League oder Primera Division wird ebenso professionell gearbeitet, wie in Leverkusen. Einen Klotz will sich dort niemand unnötigerweise ans Bein binden, der immer wieder von außen Unruhe in den Verein trägt.