Bayer Leverkusens Gegner Hannover 96 im Check

Leverkusen Die Niedersachsen mussten im Sommer einige Leistungsträger abgeben und haben sich zum Ausgleich namhaft verstärkt.

Das ist neu Trainer André Breitenreiter musste im Sommer drei Stützen der guten ersten Saison nach dem Wiederaufstieg abgeben, bekam aber auch ordentlich Verstärkung in den Kader. Die Weggänge von Martin Harnik (Werder Bremen), Salif Sané (Schalke) und Felix Klaus (Wolfsburg) schmerzen. Manager Horst Heldt reagierte mit der Verpflichtung von Stürmer Bobby Wood und Königstransfer Walace. Der Brasilianer kam wie Wood vom Hamburger SV und soll das Mittelfeld stabilisieren. Dazu stießen Flügelflitzer Genki Haraguchi, der zuletzt an Aufsteiger Fortuna Düsseldorf ausgeliehen war, und die Abwehrspezialisten Kevin Wimmer (geliehen von Stoke City) sowie Josip Elez (HNK Rijeka), der zuvor schon geliehen war. Positiv überraschen der vom FC Arsenal gekommene Takuma Asano als hängende Spitze und Hendrik Weydandt. Der kickte zuvor für das Regionalliga-Team der 96er und traf in Liga und Pokal schon drei Mal.