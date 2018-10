Bayer Leverkusen: Bei der Werkself herrscht Alarmstufe Gelb

Leverkusen Das Umfeld wird nach dem neuerlichen Rückschlag gegen Hannover 96 unruhig. Sportgeschäftsführer Rudi Völler stellt sich noch hinter Trainer Heiko Herrlich, doch die Analysen klingen zunehmend ratlos. Eine Analyse.

Danach war ein eigenartiges Schauspiel auf dem Rasen zu beobachten. Hannover igelte sich in Unterzahl komplett ein und Bayer spielte ab Mitte der zweiten Halbzeit mit sechs, sieben Offensivspielern gegen das Bollwerk an. Nur Bellarabi war es zu verdanken, dass der achte Spieltag der Bundesliga nicht mit einem kompletten Fehlschlag endete. Zur Erinnerung: Das Spiel sollte eigentlich den Aufbruch zu einer Aufholjagd markieren und den verkorksten Saisonstart vergessen machen.

Doch dann flüchtete sich der 58-Jährige in seine gängigen Erklärungsmuster, die in den vergangenen Monaten immer wieder nach Rückschlägen zu hören waren. „Wir haben im Moment nicht das Selbstbewusstsein“, sagte er. „Das müssen wir schnell wieder erreichen.“ Wie genau das gelingen soll, ließ Völler offen. Herrlich könne jedenfalls in Ruhe weiterarbeiten. „Wir müssen wieder punkten. Im Moment sind wir im Niemandsland.“

Das ist eine exakte Ortsbeschreibung – nicht nur tabellarisch. Auch spielerisch bleibt die Werkself im Grunde seit dem Saisonstart hinter ihren Möglichkeiten zurück. Fortschritte in Taktik und Einstellung sind seit Wochen nicht zu erkennen. Nur selten findet das hochveranlagte Offensivensemble spielerische Lösungen. Defensiv ist die Bilanz mit 15 Gegentoren nach acht Spielen verheerend. Die Leistungsträger der Vorsaison stecken unübersehbar in einem Formtief.

Alarmierend ist allerdings, wenn „alles versucht" nur zu einem glücklichen Remis gegen zehn zugegebenermaßen tapfer verteidigende Hannoveraner reicht. Nun geht es in der Liga am kommenden Sonntag in Bremen (18 Uhr/Sky) vor allem darum, dass aus der gelben nicht die rote Alarmstufe wird. Vorab steht noch in der Europa League das Gastspiel beim FC Zürich an (Donnerstag, 18.55 Uhr/Dazn).