Neuer Sportchef stellt sich vor : Christian Keller startet motiviert in Köln

Köln Fast ein halbes Jahr Auszeit hat sich Christian Keller nach seinem Aus beim Fußball-Zweitligisten Jahn Regensburg vor dem Start beim 1. FC Köln gegönnt. Nun startet der Sportchef motiviert seine Aufgabe, die trotz des aktuellen Höhenflugs nicht einfach ist

Der Hauptgrund für die Auszeit, sei aber nicht gewesen, die Akkus aufzuladen. „Das war gar nicht so notwendig“, sagte Keller. „Der Hauptgrund war: Ich war achteinhalb Jahre in Regensburg. Ich kann mir nicht heute auf die Brust klopfen und sagen, ich bin Regensburg und mir morgen glaubwürdig auf die Brust klopfen und sagen, ich bin Köln.“ Er sei in der Zwischenzeit viel rumgereist, „aber als ich im Februar in Kapstadt gesessen und auf Südafrika geschaut habe, habe ich gesagt: Jetzt reicht es auch mal mit Urlaub.“