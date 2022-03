50.000 Zuschauer sehen 1:1 : BVB nur mit Remis gegen Köln

Köln Nur ein Unentschieden. Borussia Dortmund hat einen Dämpfer im Titelrennen erlitten. Beim 1. FC Köln kam der BVB nicht über ein 1:1 hinaus und liegt nun wieder sechs Punkte hinter Tabellenführer FC Bayern.

Haaland hatte nach fast zwei Monaten wieder in der Startelf gestanden, er vergab eine Riesenchance und eine weitere, die er in Topform wohl auch genutzt hätte. Am Ende blieb es somit beim frühen BVB-Tor von Marius Wolf (8.), das Sebastian Andersson (36.) für den FC konterte. Mit 40 Punkten haben die in der ersten Halbzeit besseren Kölner weiter gute Chancen auf den Europapokal.