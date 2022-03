Kolumne Gegenpressing : Zu viele gallische Dörfer schaden der Bundesliga

Zwei kleine Bundesliga-Vereine im Duell: Freiburgs Roland Sallai (r.) im Zweikampf mit Bochums Maxim Leitsch. Foto: dpa/David Inderlied

Meinung Düsseldorf Das Konzept der kleineren Vereine wird immer gleichförmiger: Es wird tapfer nach vorn verteidigt, gekämpft und gerannt. Auch dieser Fußball kann langweilig sein.

Von Robert Peters

Was ist der Unterschied zwischen der Bundesliga und der Welt der Asterix-Hefte? In den Comics gibt es nur ein kleines gallisches Dorf, „das nicht aufhört, Widerstand zu leisten“. In der Bundesliga gibt es viele gallische Dörfer – kleinere Vereine, die sich mit Begeisterung dem Establishment der Geldelite entgegenstemmen, hartnäckigen Widerstand leisten, rennen und kämpfen, als hätten sie einen Topf mit Zaubertrank in der Kabine stehen, und die sich nach allen Regeln der modernen Vorwärtsverteidigung wehren.

Bei Asterix ist das kleine Dorf etwas Besonderes – schließlich füllt es die Rolle des Postens gegen die römische Übermacht allein aus. In der Bundesliga ist das Außergewöhnliche beinahe zur Regel geworden. Als gallische Dörfer verstehen sich mindestens acht Klubs – Freiburg, Union Berlin, der 1. FC Köln, Mainz 05, der VfL Bochum, Arminia Bielefeld, der FC Augsburg und Greuther Fürth. Sie laufen klaglos weit mehr als die Konkurrenz, sie fügen sich brav in ein taktisches Konzept, und sie nehmen sich als Außenseiter wahr.

Genau hier wird’s schwierig. Gelegentlich weiß nämlich niemand mehr, wer sich mit Recht zum Außenseiter erklären kann. Zum Beispiel an diesem Wochenende, wenn Bielefeld gegen Augsburg spielt oder Bochum gegen Fürth. Zählt der Tabellenplatz, zählen frühere Platzierungen, zählt das Budget, die Anzahl der Fans? Wer weiß da noch Rat?

Vielleicht die Literatur. Wenn die Literatur, auch die Comic-Literatur, recht hat, kann es ja eigentlich nur ein gallisches Dorf geben. Und wer ist das? Freiburg, weil es sich schon lange als Ausnahme in einem hochfinanzierten Verdrängungswettbewerb betrachten darf? Bochum, weil es mal dafür sorgte, dass das Wort „unabsteigbar“ in den Sprachschatz kam? Mainz, weil es mit dem irreführenden Etikett Karnevalsverein eine humorlos-kampfkräftige und schwer bezwingbare Einheit auf den Platz schickt? Union Berlin, weil dort die Fans, wenn schon keine Barrikaden, dann doch wenigstens Tribünen mit errichtet haben? Bielefeld, weil die Alm als Festung gilt? Köln, weil der Trainer wie ein Sumoringer an der Seitenlinie hüpft? Wer will das entscheiden?

In der Menge verwischen sich Konturen, wird das vermeintlich Unverwechselbare ein bisschen beliebig. Deshalb schaden zu viele gallische Dörfer der Bundesliga. So nachvollziehbar die taktischen Muster sind, derer sich die kleineren Vereine im Wettstreit mit den an qualifiziertem Personal und finanziellen Mitteln überlegenen Gegnern bedienen, so ermüdend wird das Spiel, wenn es nicht nur an einem Ort und gegen prinzipiell Gleiche aufgeführt wird. Pressing- und Gegenpressingorgien, Grätschmeisterschaften und Kopfballturniere sind manchmal so langweilig wie der Kombinationsfußball über 80 Stationen der späten Tiki-Taka-Ära.

Ich weiß, ich weiß, der bedingungslose Hang zum Jogo Bonito, dem schönen Spiel, wurde den großen Brasilianern zum Verhängnis, wenn sie über schiere Freude an der Kunst um der Kunst willen den Zweck des Spiels vergaßen. Sie gewannen einfach zu selten. Das kann es also auch nicht sein.