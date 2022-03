Neubesetzung in der Stadtverwaltung : Gelsenkirchener Polizeipräsidentin Britta Zur soll Dezernentin in Düsseldorf werden

Gelsenkirchener Polizeipräsidentin Britta Zur soll Dezernentin in Düsseldorf werden

Neubesetzung in der Stadtverwaltung

Düsseldorf Die Juristin war viele Jahre lang in Düsseldorf tätig, zuletzt als Staatsanwältin. In der Stadtverwaltung wäre sie nach dem jetzigen Zuschnitt der Dezernate für Bürgerservice und Sport zuständig.

Die Gelsenkirchener Polizeipräsidentin Britta Zur soll neue Dezernentin für Sport und Bürgerservices in der Düsseldorfer Stadtverwaltung werden. Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) schlug die Juristin am Montag dem Rat für den Posten vor.

Die FDP , die das Vorschlagsrecht für diesen Posten hat, begrüßte den Vorschlag – Zur sei auch die favorisierte Kandidatin der Liberalen. „Britta Zur hat durch ihre liberale Haltung und ihr umsichtiges und konsequentes Handeln in der Vergangenheit bewiesen, dass sie hervorragend zu unserer weltoffenen Stadt passt“, sagte FDP-Fraktionschef Manfred Neuenhaus.

Britta Zur war vor ihrem Wechsel ins Ruhrgebiet zwölf Jahre lang in der Düsseldorfer Justiz tätig - zunächst als Richterin, dann als Dezernentin, zuletzt ab 2009 als Staatsanwältin und Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Sie hat Rechtswissenschaften in Bonn studiert und ihr Rechtsreferendariat am Landgericht Krefeld absolviert.