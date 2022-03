Krise im Erzbistum Köln : 30 Strafanzeigen gegen Kölner Bistumsleitung

Köln Nach dem Prozess gegen den Missbrauchstäter Pfarrer Ue. werden Kardinal Woelki und anderen Verantwortlichen des Erzbistums mögliche strafbare Versäumnisse vorgeworfen. Die Prüfprozesse dürften nach Meinung von Beobachtern eine beträchtliche Zeit in Anspruch nehmen.

Auch nach der Verurteilung des vielfachen Missbrauchstäters Pfarrer Ue. durch das Landgericht Köln zieht der Fall weitere Kreise. So mehren sich die Strafanzeigen jetzt gegen die Leitung des Erzbistums. Mehr als 30 Anzeigen sollen es inzwischen sein, die nach Informationen des Kölner Stadtanzeigers bei der Staatsanwaltschaft eingegangen sind. Dabei geht es um mögliche strafbare Versäumnisse der Verantwortlichen sowohl bei der Sanktionierung als auch der Kontrolle des Täters, dem 110 Missbrauchsfälle zur Last gelegt wurden.

Für Kardinal Woelki, der nach seiner geistlichen Auszeit vor vier Wochen wieder in sein Amt zurückgekehrt war, kommt dieser Vorgang zu einer unguten Zeit. So hatte er bei der Rückkehr nach Köln Papst Franziskus um seinen Rücktritt gebeten. Eine Stellungnahme dazu steht noch aus und dürfte nach römischen Gepflogenheiten so schnell auch nicht zu erwarten sein. Doch nimmt die zuständige römische Bischofskongregation die staatsanwaltliche Ermittlungen gegen amtierende Diözesanbischöfe und ihre engsten priesterlichen und bischöflichen Mitarbeiter sehr genau wahr, sagen Experten. Allerdings wartet sie in solchen Fällen solange ab, bis die Untersuchungen abgeschlossen sind. Zumal nicht jede staatsanwaltliche Ermittlung gleich zu einer Anklage führt. Sollte es dazu aber kommen, würden die Römer zudem erst nach einem rechtskräftigen Urteil auch kirchenrechtlich aktiv werden. Erst dann wären verschiedene Optionen denkbar, so der Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller gegenüber unserer Zeitung: Amtsverlust, disziplinarrechtliche Ahndung, ein monitum (eine Art Abmahnung), aber auch das Verbleiben im Amt.