Mercedes in Australien stark Verstappen schnappt sich in Melbourne die Pole Position

Vor dem dritten Saisonlauf führt Verstappen in der Gesamtwertung mit einem Punkt Vorsprung vor seinem Teamkollegen Sergio Perez. Beide konnten bislang jeweils einen Grand Prix für sich entscheiden. Perez hatte sich vor zwei Wochen in Saudi-Arabien noch Startplatz eins gesichert, schied in Melbourne bei der Zeitenjagd aber früh aus. Er rutschte wohl auch wegen Problemen der Motorbremse von der Strecke und muss ohne Rundenzeit von ganz hinten starten. „Es war wirklich schlecht, ein furchtbarer Tag“, sagte der Mexikaner: „Es ist sehr schwierig, so in ein Rennen zu gehen. Ich hoffe, dass es die Probleme im Rennen nicht gibt. Für mich geht es nur um Schadensbegrenzung.“