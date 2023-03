Die Formel 1 in Saudi-Arabien Geld und (Ohn)Macht

Rauchwolken stiegen in den Himmel, der Geruch von verbranntem Öl hing in der Luft. Lewis Hamilton wollte nur noch nach Hause, überhaupt war die Verunsicherung greifbar in der Formel 1 - gefahren wurde am Ende natürlich trotzdem. Vor ziemlich genau einem Jahr erschütterte der Rebellen-Anschlag auf eine Raffinerie unweit der Strecke den Grand Prix in Saudi-Arabien, es war der große, der sichtbare Aufreger des Rennwochenendes.