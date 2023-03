Jetzt wird auch das Jubeln verboten Wie der deutsche Rennleiter der Formel 1 die Emotionen nimmt

Die Formel 1 selbst setzt aber noch einen oben drauf: F1-CEO Stefano Domenicali will nun die Anzahl der freien Trainings verringern. Schon beim nächsten Rennen in Aserbaidschan soll es es nur noch eine Stunde Training, aber dafür zwei Qualifyings geben. Eins für das Sprintrennen, eins für das Rennen – in wohl jeweils unterschiedlichen Formaten, die in den kommenden Wochen bis dahin erörtert werden sollen. Zudem wird in dieser Saison ein neues Quali-Format getestet, bei dem die jeweiligen Reifenmischungen vorgegeben sind. Welcher Nicht-Nerd soll denn da am Ende noch durchblicken?