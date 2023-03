Strafe für Charles Leclerc Fragen und Antworten zum F1-Grand-Prix von Saudi-Arabien

Es ist wie so oft, wenn Sportswashing zum Einsatz kommt. Als die Beziehung der Formel 1 zu Saudi-Arabien noch frisch war, war auch die Kritik an diesem Rennen laut und vielstimmig. Nun steht bereits das dritte Gastspiel an, und offenbar tritt ein gewisser Gewöhnungseffekt ein - und damit genau das, was die Machthaber mit derartigen Events im Sinn haben. Organisationen wie Human Rights Watch bezeichnen Saudi-Arabien gleichwohl weiterhin als „globalen Ausreißer, was die Menschenrechte angeht“, die Zustände seien unverändert „miserabel“. Mit Blick auf die Formel 1 ist nun interessant, wie sich Lewis Hamilton und seine Kollegen verhalten: „Politische Botschaften“ der Fahrer sind nicht erwünscht, das unterstrich der Weltverband FIA vor der Saison noch einmal.