Alonso verliert Platz drei nachträglich Perez gewinnt bei Verstappens Aufholjagd in Dschidda

Max Verstappens Tanz durch das Feld wirkte geradezu spielerisch, und genau so klang dann auch die Analyse des Weltmeisters. „Ich habe mir einen nach dem anderen geschnappt, das freut mich“, sagte Verstappen - nur an Sergio Perez kam er nicht heran, und das freute den Weltmeister dann doch nicht so sehr: Den Sieg bei Red Bulls Machtbeweis musste er seinem Teamkollegen überlassen.