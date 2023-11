Zuschauerrückgang bei Sky Warum der Formel-1-Boom in Deutschland ausbleibt

Das spiegelt sich auch in den Zuschauerzahlen bei Sky wider: Nur noch durchschnittlich 782.000 Menschen in Deutschland haben sich die Rennen angesehen. Zum Vergleich: Im Vorjahr lag diese Zahl noch bei 980.000. Das bedeutet einen Rückgang um 20 Prozent. Natürlich liegt das auch an der absoluten Red-Bull-Dominanz: Ein Rennen, wie zum Beispiel das erstmals ausgetragene in Las Vegas - kann spannend gewesen sein, wie es will – wenn am Ende aber wieder der Gleiche gewinnt, lockt es auch für die kommenden Rennen niemanden mehr an.