Diskussionen um Bahn : Heftiger Sturz überschattet Bahnrad-EM – Weltmeisterin Paternoster lange behandelt

Update München Ein schwerer Sturz überschattete die Bahnrad-EM. Im Ausscheidungsrennen kamen mehrere Fahrerinnen zu Fall und mussten lange behandelt werden. Besonders schlimm erwischte es die Weltmeisterin. Es gab bereits Diskussionen um die Bahn.

Es knallte heftig und gleich mehrere Fahrerinnen gingen zu Boden. Ein heftiger Sturz beim Ausscheidungsrennen der Frauen hat die Bahnrad-Europameisterschaft am Samstagabend überschattet. Mehrere Fahrerinnen mussten noch auf der Bahn behandelt werden. Am schlimmsten traf es die Weltmeisterin Letizia Paternoster aus Italien . Sie musste vom Rettungsdienst behandelt werden und bekam eine Halskrause umgebunden. Das Rennen wurde zwischenzeitlich abgebrochen.

Es war nicht der erste Sturz am Samstagabend. Schon kurz vorher kamen Fahrerinnen in diesem Rennen zu Fall. In einem Sprintrennen der Frauen platzte zudem einer Französin der Hinterreifen. Sie konnte nur mit Mühe einen weiteren heftigen Sturz vermeiden und zeigte große Kontrolle über ihr Fahrrad.

Die Bahn in München wurde in den vergangenen Tagen immer wieder kritisiert. Dadurch, dass sie mit 200 Metern 50 Meter kürzer ist als die in der Regel gefahrenen Bahnen, herrscht vor allem in den Kurven größerer Druck auf die Fahrerinnen. Lisa Brennauer sagte nach ihrer Fahrt zu Silber in der Einerverfolgung gegenüber der Rheinischen Post, dass der „Kurvendruck enorm“ sei und die „Kräfte mehr wirken würden“. Auch Pauline Grabosch, die am Freitag im Teamsprint noch Gold gewann, fand kritische Worte gegenüber unserer Redaktion. „Der Unterschied im Druck ist groß gegenüber den längeren Bahnen. Es ist schwieriger die Linie zu halten. Man hat den Gedanken im Kopf, dass es gefährlicher ist“, sagte die frisch nach Cottbus gezogene Athletin.