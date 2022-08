Angeführt von Bui und Voss : Deutsche Turnerinnen holen historisches Team-Bronze bei EM

Hatte die Medaille von Beginn am im Blick: Elisabeth Seitz. Foto: AP/Matthias Schrader

München Die deutschen Turnerinnen haben bei den European Championships in München Bronze im Team gewonnen. Es ist die erste Mannschaftsmedaille der Turn-Geschichte für deutsche Frauen.

Sarah Voss wusste es sofort. Sie riss die Arme in die Luft, sprang freudestrahlend in die Arme ihrer Trainerin und ließ sich dann von ihren Team-Mitgliederinnen Pauline Schäfer-Betz, Kim Bui, Elisabeth Seitz und Emma Malewski herzen. Die Dormagenerin, die in der Qualifikation noch Verletzungspech hatte, sicherte den deutschen Turn-Frauen mit ihrem Sprung die Bronze-Medaille bei der Turn-EM. Sofort standen die fünf Turnerinnen parat für das Mannschaftsfoto. Schließlich haben sie an diesem Samstagnachmittag Geschichte geschrieben. Noch nie schaffte es eine Turn-Mannschaft aus Deutschland bei einer EM auf das Podium. Gold ging am Samstag an Italien vor Großbritannien.

Schon bei der Vorstellung der acht Finalteams, als die Olympiahalle abgedunkelt wurde und sich die jeweils fünf Turnerinnen pro Team den Fans präsentierten, war klar: es ist das bisher stimmungsvollste Event dieser noch jungen European Championships 2022. Die Zuschauer, unter ihnen viele Familien und Jugendgruppen, würden hier alles geben für eine deutsche Medaille – die internationale Konkurrenz aber genauso unterstützen. Selbst in den Pausen zeigten die Fans, dass sie nicht nur zum reinen Zuschauen in die Halle gekommen waren. Animiert vom Stadionsprecher tanzten sie zum berühmten „YMCA“ der Village People die Choreo sicher mit.

Der Jubel war dann ohrenbetäubend, als Elisabeth Seitz am frühen Samstagnachmittag um 14:19 Uhr ihre Übung am Stufenbarren beendete und sich langsam in die Endposition aufrichtete. In der gut gefüllten Olympiahalle fieberten die Fans frenetisch eine erste gute Rotation am Stufenbarren, an dem vor Seitz schon Emma Malewski und Kim Bui ihr Team mit guten Leistungen in die Spur brachten. Platz drei – würde hier tatsächlich eine Medaille herausspringen können?

Ein erster kleinen Stimmungsdämpfer bei der Medaillen-Jagd am Schwebebalken, als Malewski mit mehreren Wacklern nur 12.700 Punkte erturnte, korrigierte Sarah Voss ganz schnell. Nach einer starken Übung und 13.500 Punkten ruderte sie mit den Armen und animierte das Publikum noch mehr Gas zu geben. Dieses gehorchte und klatschte begeistert in die Hände, grölte laut. Als kurz darauf auch Pauline Schäfer-Betz mit 13,733 Punkten nachlegte, das Publikum ebenfalls gestenreich animierte, kochte die Olympiahalle.

Es roch auch nach der zweiten von vier Rotationen nach einer Medaille für das deutsche Team – und damit dem besten Ergebnis der Geschichte. Seit der Einführung der Teamentscheidung bei den Europameisterschaften 1996 in Birmingham war Platz vier 2015 in Sofia das bisher beste Teamergebnis der deutschen Frauen. Ohnehin reichte es nur fünf Mal für eine Finalteilnahme, zuletzt 2017 in Cluj, als Platz sieben am Ende zu Buche stand.

Damals nicht dabei war Kim Bui, in München war sie umso mehr drin im deutschen Team. Mit einer beeindruckenden Boden-Leistung von 13.033 Punkten in ihrer letzten Kür ihrer langen internationalen Karriere machte sie sogar den Absetzer auf den Hintern von Sarah Voss wett und ließ sich zurecht mit Standing Ovations vom Publikum feiern. Sie beendet ihre Karriere nach dieser EM und lies noch einmal ihr Können aufblitzen und brachte ihr Team auf Rang drei in die letzte Rotation.