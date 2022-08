Unglück in Rheinland-Pfalz : Kripo ermittelt nach tödlichem Achterbahn-Unfall – kein Hinweis auf Straftat

Update Klotten Nach einem tödlichen Sturz aus der Achterbahn des Freizeitparks in Klotten in Rheinland-Pfalz hat die Kriminalpolizei gibt es keinen Hinweis auf ein Fremdverschulden.

Nach dem tödlichen Sturz aus einer Achterbahn im rheinland-pfälzischen Klotten gibt es bislang keinen Hinweis auf eine Straftat. Es habe sich kein Anfangsverdacht ergeben, teilte die Staatsanwaltschaft Koblenz am Mittwoch mit. Laut Obduktion war die 57-Jährige eindeutig an den Folgen des Sturzes gestorben. Schon zuvor seien Spuren gesichert und Zeugen befragt worden, teilten die Ermittler mit. Zu Spekulationen etwa über einen technischen Defekt, Fahrlässigkeit oder Leichtsinn hieß es, die Unfallursache bleibe vorerst unbekannt. Es werde zum Tod einer Besucherin am Samstagnachmittag in alle Richtungen ermittelt.