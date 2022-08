Zeidler, Bui und Co. : Das sind die Höhepunkte der European Championships am Wochenende

Service München Am Wochenende stehen gleich eine ganze Reihe von Medaillenentscheidungen an. Von Rudern über Straßenrad bis hin zum Klettern und Triathlon. Wir geben einen Überblick.

Sage und schreibe 44 Medaillenentscheidungen hält das Programm der European Championships am ersten Wochenende in München parat. Die meisten davon werden auf der Regatta-Strecke nördlich der Landeshauptstadt Bayerns stattfinden, wenn am Samstag und Sonntag um Gold, Silber und Bronze gerudert wird. Allen voran werden dann am Samstag die Achter der Männer im Fokus stehen. Zum Abschluss des Tages in Oberschleißheim ist der Deutschland-Achter ab 13.36 Uhr dran. Die Silber-Medaille ist angepeilt, für Gold scheinen die Briten allerdings zu stark zu sein.

Gold ganz oben auf seiner Liste hat allerdings am Sonntag Oliver Zeidler im Einer. Er will 50 Jahre nach seinem Opa in München ganz oben auf dem Treppchen stehen. Damals holte Zeidlers Opa Gold bei den Olympischen Spielen 1972.

Spannend wird es bereits am Samstag auch mitten in der Münchener Innenstadt, wenn auf dem Königsplatz die ersten Klettermedaillen vergeben werden. Die Kölner Kletterin Hannah Meul und Yannick Flohé haben sich zum Beispiel für die Halbfinals im Lead (Frauen) und Bouldern (Männer) qualifiziert. Beide gelten auch als Medaillenkandidaten, sollten sie den Sprung in die Finals am Samstagnachmittag schaffen. Am Sonntag geht es beim Klettern dann weiter – wenn die Finals im Lead der Männer und im Bouldern der Frauen auf dem Programm stehen.

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag werden in der Olympiahalle Medaillen im Turnen vergeben. Samstag ab 14 Uhr hat die deutsche Riege der Frauen gute Chancen im Teamfinale. Am Sonntag sind Kim Bui und ihre Kolleginnen in den Einzel-Gerätfinals gefordert. In den Qualifikationen klappte aus deutscher Sicht nicht immer alles. Ändert sich das am Sonntag?

Neben diversen Entscheidungen beim Bahnrad greifen auch die Männer im Straßenrennen ins Geschehen ein. Dann hoffen wohl vor allem die deutschen Stars auf einen Zielsprint. Mit Pascal Ackermann und Phil Bauhaus sind gleich zwei endschnelle Männer im Aufgebot des BDR.

Los geht es am Wochenende auch im Tischtennis. Am Samstag beginnen die Doppel-Turniere bei den Frauen, Männern und im Mixed.

