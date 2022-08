Finale im Mehrkampf : Turnerinnen beschwören Teamgeist für Medaillenchance

München Nach dem guten Start beim Mehrkampf geht es für die deutschen Turnerinnen am Samstag um eine Medaille im Team. Auch in den Einzelwettbewerben kämpfen vier deutsche Turnerinnen um Titel.

Die deutschen Turnerinnen sind mit dem Mehrkampf in die European Championships gestartet. Während es im Einzel am Donnerstag keine Medaille für die Deutschen gab, peilt das Quintett vom Deutschen Turnerbund am Samstag im Team-Mehrkampf Edelmetall an. Bis zum letzten Gerät lagen die Dormagenerin Sarah Voss, Kim Bui und Elisabeth Seitz aus Stuttgart sowie Pauline Schäfer-Betz und Emma Malewski (beide Chemnitz) in der Teamwertung in Führung. Am Ende qualifizierten sie sich als Vierte mit 158,730 Punkten für das Finale und haben damit gute Chancen auf eine Medaille. Italien (165,162 Punkte), Großbritannien (162,129) und Frankreich (159,131) liegen vor den deutschen Frauen, sind damit aber in Schlagdistanz.

Ab 14 Uhr geht es am Samstag für die Fünf in der Olympiahalle wieder an die Geräte. Voss hofft dann, dass sie nach ihrer leichten Wadenverletzung vom Donnerstag wieder ihre Bestleistungen am Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden geben kann. Obwohl sie selbst mit der lädierten Wade schon nach dem ersten Gerät nicht mehr so überzeugen konnte wie gewohnt, war sie nach dem Einzel-Finale im Mehrkampf glücklich: „Wie wir als Mannschaft aufgetreten sind und uns gegenseitig geholfen haben, macht mich einfach nur stolz“, sagte Voss. Besonders lobte sie die erst 18-jährige Emma Malewski: „Wie sie sich als Jüngste im Team präsentiert hat, war schon stark.“