Platz vier bei European Championships : So erklärt der Deutschland-Achter die Niederlage bei der EM

Der Deutschland-Achter beim EM-Finale auf der Olympia-Regattaanlage Oberschleißheim. Foto: dpa/Sven Hoppe

München An der Regattastrecke in Oberschleißheim war bei den European Championships alles angerichtet für eine Medaillenfeier. Immerhin stand das Finale des Ruder-Achters an. Normalerweise ein Erfolgsgarant im deutschen Team. Doch es kam anders.

Blauer Himmel, nur leichter Wind und ein euphorisches Heim-Publikum - an der Regattastrecke in Oberschleißheim war am Samstag für die deutschen Ruderinnen und Ruderer bei den European Championships alles für die ersten Höhepunkte angerichtet. Hatten die Athletinnen und Athleten an den vergangenen beiden Tagen noch mit starkem Gegenwind zu kämpfen, waren die Bedingungen an der Olympiastrecke von 1972 am Samstagmorgen nun nahezu perfekt.

Einer-Favorit Oliver Zeidler nutzte die dann auch, um souverän ins Finale zu rudern. Und nach zwei schwierigen Tagen lief es für die Sauerländerin Alexandra Föster am Samstag endlich besser bei der EM. Die 20-Jährige, die sich in den vergangenen Wochen mit Top-Ergebnissen in den Fokus ruderte, kam als Zweite ins A-Finale am Sonntag. Entsprechend erleichtert war sie nach dem Lauf: „Ich war die letzten beiden Tagen schon wirklich selber enttäuscht von mir. Deswegen bin ich jetzt sehr froh, dass es besser gelaufen ist. Dass ich mir selber zeigen konnte, dass ich es doch noch kann, dass ein bisschen Hoffnung da ist, dass es morgen auch gut werden kann.“

Silber gab es für Para-Ruderin Manuela Diening im Einer. Die Münsteranerin war nach dem Erfolg völlig überwältigt. „Ich bin so glücklich, dass es hier mit einer Medaille geklappt hat, nach all dem Training“, sagte sie.

Höhepunkt am Samstag war aber das Finalrennen der Achter. Traditionell gehört das deutsche Paradeboot zu den Favoriten. In dieser Saison waren die Briten für das neuformierte deutsche Team mit nur drei Ruderern aus der alten Mannschaft aber meist zu weit weg. Teils fehlten fünf Sekunden auf die Briten. Und so war das Team von Bundestrainer Uwe Bender auch nicht als Favorit ins Rennen gegangen, hatte nach einem guten Bahnverteilungsrennen am Donnerstag aber Selbstvertrauen getankt.

„Wir sind immer noch der Deutschland-Achter und wollen gewinnen“ hatte der Krefelder Laurits Follert vor der EM im Gespräch mit unserer Redaktion gesagt. Daraus wurde am Samstag für die deutsche Achter-Crew nichts. Platz vier, keine Medaille. Von den Briten und Niederländern deklassiert, auch Italien lag vor den Deutschen, wenn auch nur knapp. Auf den letzten 500 Metern fehlte die Kraft, um die Italiener in Schach zu halten.

Die Partystimmung in Oberschleißheim war merklich getrübt. Niedergeschlagen und mit versteinerten Mienen verließen die deutschen Ruderer das Regattagelände.

Ratlos waren sie aber nicht. Gründe für die bittere Niederlage bei der Heim-EM zu finden, fiel Torben Johannesen nicht schwer. Der Routinier war kurzfristig für den verletzten Mattes Schönherr als Schlagmann eingesprungen. „Da ist heute ordentlich Lehrgeld gezahlt worden. Wir sind genau das Gegenteil gefahren von dem Vorlauf, sehr passiv am Start“, sagte Johannesen. „Die Briten haben gezeigt, wie Rudern geht, wir haben es genau umgekehrt gemacht und dann bekommt man einen übergebrezelt.“ Zu ängstlich sei man gestartet. Der Schlagmann führte das auch auf die Unerfahrenheit des neuen Teams zurück. Man sei bisher nur wenige Kilometer zusammengefahren, hätte in dem Rennen aber auch einfach nicht die Traute gehabt. „Man muss manchmal auf gutdeutsch auch abgewichst sein und in so einem Finale zeigen, was man kann.“ Die ständigen Umstellungen in der Besetzung durch Ausfälle hätten es auch nicht leichter gemacht, dürften aber keine Ausrede sein.

Im verschlafenen Start sah auch der Bundestrainer eine Ursache für Platz vier. Im Bahnverteilungsrennen sei die Mannschaft wunderbar von vorne weg gefahren. Nun sei genau das Gegenteil passiert: „Wir sind nicht vorne losgefahren und waren direkt in einer defensiven Rolle. Italien war schnell draußen, die Briten sowieso, auch die Rumänen waren vorne dabei. Da waren wir direkt in einer ganz anderen Situation als besprochen.“

Der Kampf um die vorderen Plätze war dann genau das Problem, das dem jungen Team am Ende zum Verhängnis wurde. Während die Niederländer, die sich am Start einen Krebs gefangen hatten und stehen geblieben waren, in einem fulminanten Endspurt die anderen Boote noch überholten, fehlten den Deutschen Tempo und Kraft, um am Ende zumindest Italien zu schlagen und Bronze zu holen.

Ein weiterer Grund für die schwache Fahrt: Im neuen Deutschland-Achter würden zwei Stile aufeinander treffen, sagte Johannesen. Der der A-Mannschaft und der des Junioren-Achters, aus dem fast alle Neuen im Team kommen. Die haben man noch nicht richtig zusammengeführt. Vor allem mit Blick auf die Weltmeisterschaft im September müsse man jetzt im Trainingslager in Kärnten zwei Wochen richtig hart daran arbeiten, diese Stile übereinander zu bekommen.

Der Bundestrainer sieht aber auch die Nervosität als einen Grund für die Niederlage. Für viele aus dem Team war es die erste große Regatta, auch noch vor einem großen Heimpublikum. Das spiele schon eine Rolle. Erneut bezeichnete er das erste Jahr nach dem Umbruch als ein Lern- und Lehrjahr. Der Deutschland-Achter ist mit Blick auf die Olympischen Spiele 2024 noch in der Anfangsphase der Neuausrichtung, muss sich in vielen Bereichen noch entwickeln, technisch und physisch, hatte Bender vor einigen Tagen erst gesagt. „Man merkt einfach, dass uns zusammen die Kilometer fehlen. Und gerade, wenn einem in so einem frischen Boot die Kilometer fehlen, ist das schwierig“, meinte der Krefelder Laurits Follert vor der EM. Im Finale sollte sich das bewahrheiten.

„Das, was wir uns im Training hart erarbeiten, müssen wir auch im Wettkampf umsetzen“, sagte Bender. Dabei spiele auch das Alter und die Erfahrung eine Rolle. Für fast alle sei die EM eine völlig neue Situation gewesen. „Die Jungen waren vorher schon sehr, sehr angespannt, das habe ich schon bei Gesprächen vorher gemerkt, dass der eine oder andere grenzwertig angespannt war“, sagte der Bundestrainer weiter.

Zu diesen Jungen zählt auch Julian Garth vom Crefelder Ruderclub. Auch er sei sehr angespannt gewesen, habe die Aufregung gemerkt, sagte Garth im Gespräch mit unserer Redaktion. „Ich finde das beim ersten EM-Start aber schon auch normal. Es wäre schlecht, wenn man nicht angespannt wäre, das pusht einen schon auch“, sagte Garth. Neben den fehlenden Kilometern auf dem Wasser sieht der 20-Jährige vor allem in der Renntaktik vom Samstag den Knackpunkt: „Wir haben nicht ganz hinbekommen, was wir uns vorgenommen hatte. Das haben wir im Bahnverteilungsrennen deutlich besser umgesetzt.“ Zu euphorisch seien sie gewesen und hätten dann ihre Taktik nicht sauber ausgeführt. Für die WM müsse man nun Kilometer sammeln, vor allem, weil das Team erneut umgebaut werden müssen. Garths Krefelder Teamkollege Laurits Follert und Olaf Rogensack fehlen bei der WM aus beruflichen Gründen.