WM in Finnland : Kanadas Eishockey-Auswahl gewinnt auch drittes WM-Vorrundenspiel

Helsinki Der deutsche Gruppengegner Kanada zieht weiter von Sieg zu Sieg bei der Eishockey-WM. Auch im dritten Spiel jubelte die Mannschaft aus Nordamerika.

Anders als im vergangenen Jahr ist Titelverteidiger Kanada bei der Eishockey-WM weiterhin von Beginn an auf Erfolgskurs. Das 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) am Montag gegen die Slowakei war für das NHL-Ensemble in der deutschen Vorrundengruppe in Helsinki der dritte Sieg im dritten Spiel. Pierre-Luc Dubois von den Winnipeg Jets, der am Freitag auch beim 5:3 gegen Deutschland doppelt getroffen hatte, war wieder zweimal erfolgreich (27./38. Minute).