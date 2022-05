Eishockey-WM : Kanada siegt auch gegen Italien – USA verhindert Blamage

Update Helsinki Deutschlands Gruppengegner Kanada hat auch das zweite Spiel bei der Eishockey-WM in Finnland gewonnen. Der Rekordweltmeister bezwang Italien mit 6:1. In der Gruppe B setzte sich Norwegen gegen Großbritannien durch.

Titelverteidiger Kanada hat bei der Eishockey-WM in Finnland nach kurzen Anlaufschwierigkeiten den zweiten Sieg im zweiten Spiel eingefahren. Der Rekordweltmeister, der zum Auftakt Deutschland mit 5:3 besiegt hatte, bezwang am Sonntag in Helsinki Italien mit 6:1 (1:1, 3:0, 2:0). Deutschlands nächster Gruppengegner Frankreich (Montag, 19.20 Uhr/Sport1 und MagentaSport) holte im Außenseiterduell gegen Kasachstan mit 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) den ersten Sieg.