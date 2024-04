Torgefährliches Duo von der Brehmstraße Diese zwei DEG-Jugendspieler sind für die U18-WM nominiert

Nachdem die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) im vergangenen Jahr bei der A-Weltmeisterschaft in der Schweiz aus der sogenannten Top Division abgestiegen ist, gilt nun der Wiederaufstieg als erklärtes Ziel. Und die Chancen dafür stehen mehr als gut, gilt der jüngere 2007er Jahrgang doch als einer der besten in Deutschland seit längerem. Zudem haben Spieler wie der Nürnberger Maximilian Merkl oder die beiden Landshuter Tobias Schwarz und Simon Seidl bereits Erfahrungen in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) bzw. in der DEL2 gesammelt.