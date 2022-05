Eishockey-WM kompakt : Dänemark fertigt Kasachstan ab – Schweden mit ungefährdetem Sieg gegen Österreich

Tampere/Helsinki Am zweiten Tag der Eishockey-Weltmeisterschaft ist auch Schweden ins Turnier gestartet. Trotz mehr Spielanteilen taten sich die Skandinavier insgesamt schwer gegen Österreich, gewannen am Ende aber mit 3:1. Deutlicher machte es Dänemark, das Kasachstan gleich neun Treffer einschenkte.

Die Eishockey-Auswahl Dänemarks hat bei der WM in Finnland im Rennen um die Viertelfinalplätze ein erstes deutliches Achtungszeichen gesetzt. In der deutschen Gruppe fertigten die Dänen am Samstag in Helsinki Kasachstan mit 9:1 (3:0, 4:0, 2:1) ab und feierten damit einen erfolgreichen Turnier-Einstand. Zu den Torschützen gehörte Frederik Storm vom ERC Ingolstadt. Joachim Blichfeld von den San Jose Barracuda aus der zweitklassigen nordamerikanischen AHL ragte mit drei Treffern heraus.