DEB-Torhüter hält Erfolg fest : Grubauers Leistung sorgt für Staunen

Helsinki Im zweiten WM-Spiel gelingt dem deutschen Eishockey-Nationalteam in Finnland der erste Sieg - dank Leidenschaft, Zusammenhalt und NHL-Torhüter Philipp Grubauer. „Es ist einfach ein Traum, das anzuschauen“, sagt Torschütze Leo Pföderl.

„Was soll man da groß sagen? Da kommen Schüsse aufs Tor, und du denkst: „Leck mich am Arsch“. Und der lacht sich kaputt. Es ist einfach ein Traum, das anzuschauen“, würdigte Torschütze Leo Pföderl den Torhüter am späten Samstagabend in Helsinki. „Grubi strahlt unglaubliche Ruhe aus, was natürlich der Mannschaft sehr, sehr hilft“, ergänzte 1:0-Schütze Matthias Plachta.