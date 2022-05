Eishockey-Bundestrainer Söderholm : „Es waren einige Fehler“

Interview Helsinki Zwölf Wochen nach dem ersten schweren Rückschlag seiner Amtszeit beginnt für Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm und sein Team die WM. Es ist die Chance zur Wiedergutmachung. Seine Forderung: „Kaltschnäuzig, bodenständig, hart – so müssen wir arbeiten.“

Hinter Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm liegt ein lehrreiches Jahr. 2021 verpasste der Coach mit dem Nationalteam bei der WM in Riga knapp eine Medaille, Deutschland zog erstmals seit 2010 ins Halbfinale ein. Im Februar folgte mit dem Olympia-Aus vor dem Viertelfinale der erste schwere Rückschlag seiner Amtszeit.

Am Freitag beginnt nun mit einem Vorrundenspiel in Helsinki gegen Kanada (19.20 Uhr/Sport1 und MagentaSport) die nächste und für Söderholm spezielle Weltmeisterschaft in seiner Heimat Finnland. Im Interview der Deutschen Presse-Agentur spricht der 44-Jährige über die Olympia-Enttäuschung, seine Ansprüche und das NHL-Trio im Kader.