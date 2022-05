WM-Kader steht fest : Tim Stützle löst Alexander Blank ab

Stürmer Tim Stützle erschien nach seiner starken NHL-Saison rechtzeitig zum letzten Testspiel der Nationalmannschaft vor der WM gegen Österreich. Foto: City-Press GmbH/Marco Leipold

Krefeld Die beiden Eigengewächse des KEV absolvierten am Wochenende die letzte Vorbereitung der Nationalmannschaft auf die WM in Finnland gemeinsam. Aber nur der Stürmer der Ottawa Senators gehört zum abschließenden Kader.

Tim Stützle und Alexander Blank, die beide das Eishockey-Einmaleins im Nachwuchs des KEV 81 an der Westparkstraße erlernt haben, verließen das Trainingsquartier der Deutschen Nationalmannschaft am Sonntag nach dem letzten Test der Mannschaft in Schwenningen gegen Österreich (3:1), mit unterschiedlichen Blickrichtungen.

Während sich NHL-Profi Stützle auf seine erste WM-Teilnahme freuen darf und nach dem Spiel ein gefragter Interviewpartner der Pressevertreter war, nahm von noch Pinguin Blank kaum jemand Notiz. Dabei hatte der 20-jährige Stürmer in allen sechs Vorbereitungsspielen der DEB-Auswahl mitgespielt und gute Leistungen gezeigt.

Info Mike Fischer wird als Neuzugang gehandelt In der personellen Gerüchteküche des deutschen Eishockeys brodelt es seit dem Saisonende noch heftiger. In den kommenden Tagen ist mit weiteren Spieler-Wechseln -oder Transfers zu rechnen. Verteidiger Maxi Faber, der DEL-Aufsteiger Löwen Frankfurt verlassen hat, würde dem neuen Team der Pinguine gut zu Gesichte stehen. Doch er hat sich für die Kassel Huskies entschieden, wo angeblich ein neuer Sponsor alleine sechs Millionen Euro in die Kasse spülen soll, damit endlich die Rückkehr in die DEL gelingt. Mike Fischer wird mit den Pinguinen in Verbindung gebracht, der den Klub bei Twitter verfolgt. Der 22-jährige Stürmer war zuletzt von der DEG an Dresden (DEL2) ausgeliehen worden. Während seiner Zeit bei den Löwen Frankfurt absolvierte er acht Spiele in der Oberliga für den Kooperationspartner Krefelder EV und brachte es auf zwei Treffer und sieben Assists.

In seinen Länderspielen Nummer drei bis acht sammelte er vier Scorerpunkte. Auch in Überzahl erhielt er von Trainer Toni Söderholm regelmäßig Eiszeit. Es sah danach aus, als wenn er den Sprung in den endgültigen WM-Kader (13. bis 29. Mai in Finnland), schaffen könnte. Es klappte dann aber doch nicht mit der Nominierung.

Bereits im vergangenen Jahr durfte Blank in der Vorbereitung auf die WM in Riga im A-Team des DEB reinschnuppern. Obwohl er damals reichlich Lob vom Bundestrainer bekam, war für ihn die Vorbereitung nach zwei Spielen beendet. Nach einer für ihn eher durchwachsenen Saison durfte er sich jetzt in sechs Spielen zeigen. Blank ist sicherlich ein Spieler, wenn er sich in der DEL weiterentwickelt, dem die Zukunft im Nationalteam gehört.

Er nahm die Ausbootung am Sonntag aber professionell hin und freute sich über die knapp vier Wochen bei der Nationalmannschaft: „Während ich im vergangenen Jahr sehr nervös war, habe ich mich jetzt am Puck deutlich sicherer gefühlt. Es waren Spiele und Trainingseinheiten auf hohem Niveau. Der Trainer hat mir viel Vertrauen gegeben und ich habe auch in Überzahl gespielt. International ist es noch mal komplett anders als in der Liga“, sagte Blank zwei Stunden vor dem Spiel in Schwenningen im Gespräch mit der RP, als er sich zusammen mit zwei Kollegen, die ebenfalls nicht für das Spiel gegen Österreich nominiert waren, auf einen kleinen Spaziergang rund um die Helios-Arena machte.

Da war für ihn auch schon klar, dass es mit dem WM-Traum in diesem Jahr für ihn noch nichts wird. „Ich bin heute nicht aufgestellt, deshalb werde ich bei der WM nicht dabei sein“, schätzte der junge Stürmer seine Situation realistisch ein. „Es sind viele gute Spieler im Kader, auch aus Nordamerika. Wenn die Mannschaft so gut zusammenhält wie in der Vorbereitung, ist das Halbfinale drin“, prognostizierte Blank. Für ihn geht es mit sechs Freunden Ende Mai für eine Woche nach Mallorca. Zu seinem wahrscheinlich bevorstehenden Wechsel nach Düsseldorf wollte er sich nicht äußern: „Nach Köln würde ich aber nie gehen, die konnte ich schon zu meiner Zeit im Nachwuchs nicht leiden.“