Ex-NHL-Profis : Kühnhackl und Rieder sagen für Eishockey-WM ab

Villingen-Schwenningen Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm muss für die anstehende Weltmeisterschaft auf zwei erfahrene Stürmer verzichten: Tom Kühnhackl und Tobias Rieder werden in Finnland nicht dabei sein. Das sind aber nicht die einzigen Baustellen im Kader.

Die beiden früheren NHL-Stürmer Tom Kühnhackl und Tobias Rieder stehen für die Eishockey-WM in Finnland vom 13. bis 29. Mai nicht zur Verfügung. „Die sind definitiv nicht dabei“, sagte Bundestrainer Toni Söderholm am Freitag am Rande der Vorbereitung in Villingen-Schwenningen, ohne die Gründe für die Absagen der beiden in Schweden spielenden Profis zu nennen.