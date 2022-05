3:5 gegen WM-Favoriten : Junges DEB-Team beweist Moral gegen Kanada

Helsinki Zum Auftakt der Eishockey-Weltmeisterschaft bekam es das deutsche Team direkt mit Weltranglistenersten und Top-Favoriten Kanada zu tun. Und der Rekordweltmeister zeigte der Mannschaft von Toni Söderholm zumindest im zweiten Drittel ihre Grenzen auf. Allerdings bewies sie anschließend großen Kampfgeist.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat zum Auftakt in die WM in Finnland trotz aufopferungsvollen Kampfes eine Niederlage kassiert. Das Team von Bundestrainer Toni Söderholm unterlag knapp drei Monate nach der herben Olympia-Enttäuschung in Helsinki gegen Titelverteidiger und Rekordweltmeister Kanada mit 3:5 (0:2, 1:3, 2:0) und verpasste 354 Tage nach dem 3:1-Coup gegen den Weltranglistenzweiten bei der WM in Riga eine Wiederholung.