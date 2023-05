Eishockey-WM Deutschland verliert zweites Spiel gegen Weltmeister Finnland knapp

Dass die besten fünf Torschützen der abgelaufenen DEL-Saison fehlen, sei nicht entscheidend, meinte der Berliner Marcel Noebels: „Ich glaube, wir haben genug Jungs, die Tore schießen können.“ Für die Torausbeute soll unter anderem NHL-Rookie John-Jason Peterka zuständig sein, der in der ersten Sturmreihe mit Dominik Kahun und Frederik Tiffels auch mehrere gute Möglichkeiten herausspielte, aber den Puck nicht über die Linie brachte. „Es gibt so Tage, an denen Torjäger ihre Tore nicht machen“, meinte der 21-Jährige von den Buffalo Sabres, „an denen einfach nichts reingeht.“ Gegen die Finnen glückte ihm dann zumindest sein erster Turniertreffer.