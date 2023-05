Nächste Absage für Kreis Auch Stürmer Andreas Eder fällt für die Eishockey-WM aus

Auch am Abreisetag zur Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland ist die Zahl der Absagen für das deutsche Eishockey-Nationalteam noch einmal angewachsen. Nach mehreren Leistungsträgern und Routiniers muss auch Stürmer Andreas Eder vom deutschen Meister EHC Red Bull München mit einer Unterkörperverletzung passen und konnte den Flug nach Finnland am Mittwoch nicht mit antreten. Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Tag nach dem 3:6 im letzten WM-Testspiel in München gegen die USA mit. Damit summiert sich die Zahl der verletzungsbedingten Ausfälle für den neuen Bundestrainer Harold Kreis auf 15.